Milan: Nainggolan a un passo, Inter battuta

12:31 - In attesa del derby sul campo, il Milan sta per aggiudicarsi quello di mercato. I rossoneri, infatti, sono vicini all'acquisto per gennaio di Nainggolan. Galliani ha rotto gli indugi e ha bussato alla porta di Cellino. Il presidente dei rossoblu questa volta non ha temporeggiato e ha detto parliamone. La chiave per la riuscita dell'operazione è l'inserimento nella trattativa di Cristante, che ha già dato il benestare per farsi le ossa in Sardegna.

Il centrocampista dovrebbe finire in comproprietà al club sardo, stessa formula con cui il belga farebbe il percorso inverso, più una cifra cash tra i 5-6 milioni nelle casse del Cagliari. A conferma dell'accelerazione della trattativa c'è l'accordo quasi raggiunto con il Flamengo per aggiudicarsi il suo sostituto, si tratta di Luiz Antonio, un mediano 22enne che con la squadra brasiliana ha giocato da titolare nel torneo di apertura, collezionando 29 presenze e segnando anche un gol, anche se è ancora in attesa dello status di comunitario.



La squadra di Berlusconi ha approfittato dell'empasse in casa Inter, che sta per cedere Guarin al Chelsea, ma che vuole investire i soldi per un attaccante, con Osvaldo che resta in cima alla lista dei preferiti di Mazzarri, pur sapendo che strapparlo al Southampton non sarà un'operazione facile.