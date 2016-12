Milan, Montolivo nel mirino del Real Madrid 

11:07 - I pezzi pregiati del Milan continuano a far gola: oltre a El Shaarawy (puntato da Liverpool e Borussia Dortmund), anche Riccardo Montolivo ha un ottimo mercato. Su di lui è piombato nelle ultime ore il Real Madrid: sarebbe stato Carlo Ancelotti a chiederlo espressamente alla dirigenza merengue. L'attuale capitano rossonero, infatti, andrebbe a sostituire Xabi Alonso, infortunato cronico in questo avvio di stagione e in scadenza a giugno 2014.

Il contratto di Montolivo scade invece nel 2016, ma al momento sembra uno dei pochi intoccabili della rosa di Allegri. Nonostante qualche intoppo fisico, l'ex viola è stato uno dei migliori in questo avvio di stagione "precario" del Milan. Al Real, invece, Ancelotti sta incontrando qualche difficoltà con l'inserimento di Illaramendi: uno con tecnica e personalità come Montolivo farebbe proprio al suo caso.