Milan, Keisuke Honda a gennaio: in Giappone lo danno per fatto

10:23 - Keisuke Honda al Milan a gennaio. Nessun dubbio, quasi una certezza in attesa dell'ufficialità. In Giappone sono convinti dell'affare che il quotidiano sportivo Sports Nippon dà per fatto. Le procedure amministrative per il trasferimento del giocatore dal Cska Mosca sono già state avviate e presto potrebbe arrivare anche l'annuncio dello staff. Il Milan del resto segue il giocatore da diversi mesi in attesa della fumata bianca a costo zero.

Dopo l'arrivo in prestito di Rami dunque, Allegri potrebbe - il condizionale fino all'ufficialità è d'obbligo - avere a disposizione da gennaio anche un altro giocatore di talento dalla cintola in su. Honda ha il contratto in scadenza il 31 dicembre di questo anno e col 2014 può accasarsi, gratis, dove vuole. Il Milan lo segue da tempo e sebbene non si possa dire ufficialmente, l'accordo col giocatore è già stato raggiunto.