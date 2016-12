Milan in pressing su Federico Marchetti, Lotito dice no (per ora)

18:20 - Il Milan prepara la rincorsa in campionato iniziando dalla porta. Secondo Tuttosport, i rossoneri avrebbero infatti individuato in Federico Marchetti l'erede di Abbiati. Il portiere è legato contrattualmente con la Lazio fino al 2016, ma il rapporto con l'ambiente romano non è idilliaco. A Milano per il numero 1 biancoceleste è pronto un ritocco importante dell'ingaggio, ma Lotito per ora non vuole cedere.



Galliani e il presidente della Lazio hanno già parlato dell'affare questa estate, ma poi la trattativa è sfumata. Ora però l'argomento Marchetti è tornato prepotentemente d'attualità a Milanello. I rossoneri sono disperatamente a caccia di un portiere per la prossima stagione. Amelia e Gabriel non convincono, Valdes sembra destinato al Monaco e Ter Stegen è invece nel mirino del Barcellona. Poche, dunque, le alternative per il Diavolo, che ha deciso di puntare su Marchetti.



L'estermo difensore della Lazio è in scadenza nel 2016 e il club di Lotito proverà a blindarlo prolungandogli il contratto. Galliani però si è già fatto avanti e il sogno Champions potrebbe convincere l'estremo difensore a lasciare Roma. Sul piatto ci sarebbe un ingaggio da ritoccare e il Milan sembra pronto ad aprire la borsa. In Europa però la concorrenza è molto agguerrita. Il portiere della Lazio piace infatti al City e all'Arsenal. Se il Milan vuole mettere le mani su Marchetti dovrà agire in fretta. Lotito, per ora, nicchia. Ma con un'offerta importante il portiere biancoceleste potrebbe partire già a gennaio o al massimo a giugno.