Milan, El Shaarawy piace al Liverpool 

In attesa di rivederlo in campo con la maglia del Milan, Stephan El Shaarawy è finito sui taccuini di mercato più importanti d'Europa. Dopo il Borussia Dortmund, che qualche settimana fa aveva dichiarato il proprio interesse per il Faraone, adesso spunta il Liverpool. Gli inglesi, secondi in Premier, sarebbero pronti a fare un'offerta al Milan già nel prossimo mercato di gennaio. E puntano sugli infortuni del calciatore per giocare al ribasso.

Stephan, prima dell'infortunio al piede che lo ha bloccato alla vigilia della gara di Amsterdam con l'Ajax, era stato rallentato da un problema muscolare. In questa stagione ha collezionato 4 presenze, 1 gol e numerose critiche. L'ultima delle quali di natura non prettamente tecnica: Allegri, infatti, ha detto di non apprezzare le creste. Tuttavia il Faraone non vuole desistere e anche pochi giorni fa ha ribadito di voler restare in rossonero. Ma con le big che bussano alla porta del Milan - e, anche se non i 30 milioni del City, offrono inevitabilmente un discreto bottino -, potrà il club resistere ancora a lungo? Il Liverpool, secondo alcuni siti specializzati, si è fatto avanti: con El Shaarawy, Sturridge e Suarez la Premier non sarebbe poi un sogno così impossibile da realizzare.