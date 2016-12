Milan, derby con l'Inter per D'Ambrosio: poi Hernanes e Parolo

10:19 - Milan scatenato sul mercato. Danilo D'Ambrosio è a un obiettivo concreto dei rossoneri. Il terzino sinistro del Torino, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe essere il rinforzo per Allegri: nelle ultime ore è stato paventato un sorpasso su Roma e Inter, anche se il giocatore pare preferisca vestire da subito il nerazzurro. Servono anche rinforzi a centrocampo e due sono gli obiettivi: Hernanes e Parolo.

Per il brasiliano della Lazio si ipotizza uno scambio con Matri. Si lavora anche con il Parma per avere il mediano. Con l'eventuale arrivo di D'Ambrosio e di Rami la difesa sarebbe praticamente sistemata. Qualcuno dovrebbe partire e l'indiziato numero uno è Constant. Il terzino ha rotto con i tifosi rossoneri e le sue ultime prestazioni non sono state all'altezza. L'arrivo del granata però non è così scontato come sembrava nelle ultime ore, anche per questioni di tempistiche e ingaggi. Il giocatore al momento preferirebbe l'Inter che lo porterebbe da subito a Milano. A Torino, invece, parlano più di un approccio per giugno a parametro zero. Il giallo è destinato comunque a risolversi velocemente.

Galliani poi dovrà pensare al centrocampo. I suoi piani sono saltati dopo l'infortunio di Kucka e ora nel mirino ci sono Hernanes e Parolo. Il laziale è il grande sogno e questa volta potrebbe diventare veramente rossonero. La Lazio è in cerca di attaccanti e il Milan può offrire Matri. Pazzini dovrebbe restare a Milanello. Matri piace anche al Parma, come ha confessato il presidente Ghirardi a Tiki Taka. I rossoneri, invece, per arrivare a Parolo pensano a uno scambio di compraprietà con Niang. Uno non esclude l'altro: tutte e due possono arrivare a ridare vita alla mediana rossonera. E possono giocare anche in Champions, cosa da non sottovalutare in vista della doppia sfida contro l'Altetico Madrid.



AGENTE HERNANES: "FELICE ALLA LAZIO"

La pista meno battibile per i rossoneri sembra quella legata a Hernanes. L'agente del Profeta, Joseph Lee, ha fatto chiarezza sulla situazione del suo assistito: "Non ho in programma di venire in Italia a breve, anche perché Hernanes ha un contratto con la Lazio e quindi non dobbiamo discutere di nulla. Il ragazzo sta benissimo a Roma ed è felice. Ha un contratto (in scadenza nel 2015, ndr) che intende rispettare e quindi non vedo problemi - aggiunge il procuratore del centrocampista a Lalaziosiamonoi.it -. Qualche interessamento c'è stato, ma niente di concreto, nessuno ha avanzato proposte per il mio assistito che, ripeto, è contento di essere alla Lazio".