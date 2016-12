Milan, con Seedorf torna Pirlo

15:15 - L'idea non sarà magari troppo originale ma, almeno, è di qualità: piedi buoni in campo, cervello fino, da grande centrocampista, in panchina. Ecco come nasce il nuovo Milan, con un tuffo nel passato clamoroso e suggestivo. Al netto della candidatura un po' naif di Sheva, sulla panchina rossonera ci sarà, da giugno, Clarence Seedorf che, da buongustaio del pallone, ha già posato la sua prima pietra: Andrea Pirlo.

Il che, a pensarci bene, potrebbe anche filare via come l'olio: Pirlo, vittima dell'"allegrismo", ha finito per essere impacchettato e regalato alla Juve dove, per inciso, è risbocciato che nemmeno a Primavera e ha messo in bacheca due scudetti belli belli. Via Allegri, e con un rinnovo di contratto in discussione e per nulla scontato, ecco allora che Seedorf, un raffinato dicevamo, ha partorito l'idea buona per restituire un po' di classe a quello che fu il centrocampo più qualitativo d'Italia. Riprendere, insomma, il regista migliore del Mondo. Il giocatore inimitabile, anche se non più brillantissimo fisicamente, che è stato capace di cambiare la storia del Milan prima e della Juve poi. Detto niente?Ora, Seedorf vuole Pirlo, e si capisce. Il Milan, magari, in un ritorno nostalgico, lo riprenderebbe anche. Ma la Juve? La Juve non sta a guardare e infatti ha messo sul piatto 4 milioni per due anni. Tanto, tantissimo, ma pur sempre il prezzo da pagare per non restituire alla concorrenza un giocatore che, da solo, sa spostare gli equilibri. Pirlo, nel frattempo, se ne sta placido come su un campo di pallone. Aspetta, controlla e non fa una piega. Tanto lui lo sa: alla fine, c'è da giurarci, verrà fuori da questo mischione con la palla al piede e la testa altissima.