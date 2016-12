Milan, Balotelli non è più incedibile: il Chelsea ci prova 

13:22 - Fra Balotelli e il Milan è calato il gelo e le parole di Galliani ("L'unico incedibilissimo è Mario") pronunciate a luglio sembrano un ricordo lontanissimo. Il comportamento di Mario dentro e fuori dal campo ha fatto arrabbiare il club, che non vuole più tollerare gli sbalzi d'umore dell'attaccante. L'accostamento di Raiola al Chelsea ha fatto il resto: fra Mourinho e Balotelli è stato spesso un rapporto di amore-odio che potrebbe ripartire.

Il Milan ha sempre tenuto molto alla forma oltre che alla sostanza. Tradotto in termini più pratici: le bizze di Balotelli non piacciono. Alcune di queste, poi, hanno danneggiato la squadra di Allegri: ad esempio gli insulti all'arbitro nella gara col Napoli, costati tre giornate di squalifica e un mese d'assenza in campionato. Il rapporto era partito con qualche interrogativo sotto il profilo caratteriale, ma si pensava che la palestra di Milanello potesse far maturare il Balotelli uomo e calciatore. Fin qui l'esperimento è fallito e di Mario si continua a parlar sui giornali, sempre meno per quanto dimostrato in campo. L'ultima uscita a Parma, determinante per il proseguo del campionato rossonero, è stata totalmente sbagliata per atteggiamento ed è culiminata con la sostituzione. Ecco, Galliani si chiede con insistenza in queste ore se l'affare Balotelli, almeno a livello sportivo, stia portando i risultati sperati. La risposta è no.

Poi, oltre a tutto questo, ci sono le continue "minacce" di Raiola di fronte all'esposizione mediatica del giocatore. Non è piaciuta l'invenzione sul tutor, né il trattamento riservato dalla stampa alle vicende personali del calciatore. Quindi l'accostamento al Chelsea e a Mourinho. Fra lo Special One e Mario, nei due anni all'Inter, non sono state tutte rose e fiori. Nella primavera del 2010, per esempio, Balo finì parecchie volte (consecutive) fuori dalla lista dei convocati di Mou. Per motivazioni mai svelate, ma evidentemente di tipo comportamentale (l'allenatore portoghese lo aveva apostrofato come "mononeurone"). Eppure il rapporto non si è mai logorato del tutto: Balo a livello calcistico lo ha definito il "migliore", Mou ha ricambiato senza mai negare il suo talento. Ultimamente lo ha anche etichettato come "pazzo e divertente", ricordando antichi affetti mai sopiti. Ecco perché Mou si sente pronto all'ennesima scommessa e Balo a un nuovo viaggio in Inghilterra. Ora che Galliani non lo ritiene più incedibile e Raiola spinge per la soluzione estero, l'affare è davvero possibile.