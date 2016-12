Milan, Balotelli nel mirino del Psg: in cambio c'è Lavezzi 

12:21 - L'attrazione fra il Milan e Balotelli è ai minimi storici. Nonostante le frasi di Galliani ("E' ancora incedibilissimo"), Mino Raiola sta cercando una nuova sistemazione a Supermario e spinge per Parigi, dove ha già collocato Ibrahimovic e Maxwell. Il Paris Saint Germain sembra interessato e, secondo la stampa francese, potrebbe offrire al Milan il cartellino di Lavezzi e un importante conguaglio economico per chiudere l'affare.

Per riportare Balotelli in Italia lo scorso inverno, Berlusconi scucì un assegno da 20 milioni. Ma l'amore si è subito tramutato in "fastidio", a causa dei comportamenti bizzarri di Mario dentro e fuori dal campo. Anche le prestazioni ne hanno risentito, tanto che nella sfida di Parma Balotelli è stato sostituito all'inizio del secondo tempo e a Barcellona è stato relegato addirittura in panchina. L'eccessiva pressione mediatica ha poi convinto Raiola a dichiarare lo stato d'allerta: "Mario? Se continua così, lo porto via dall'Italia".

E chi è in grado di garantire un contratto stellare? Al momento pochi club, fra questi c'è il Psg, il prediletto dall'agente. Che lì ha già collocato Maxwell e Ibrahimovic. Balotelli, fra le altre cose, è allettato dall'idea di far coppia con Zlatan, anche perché ai tempi dell'Inter era scoccata una scintilla sul piano tecnico. Certo, per Blanc gestire insieme un parco attaccanti così competivivo (c'è anche Cavani) non sarebbe semplicissimo, e per questo è disposto a sacrificare Ezequiel Lavezzi. Oltre al Pocho, che ha sempre gradito la destinazione - bisognerebbe garantire al Milan un importante riconoscimento economico.