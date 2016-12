Mercato Roma, il Tottenham vuole Dodò

15:13 - Il Tottenham piomba su Dodò. Stando a quanto riporta il portale inglese "SportsDirect News", Franco Baldini sarebbe pronto a un altro raid in casa Roma per provare a ingaggiare il giovane terzino brasiliano. Al momento non si parla ancora di cifre, ma gli Spurs sono a caccia di un terzino sinistro di prospettiva e Dodò anche all'estero è visto come uno dei migliori talenti in circolazione nel ruolo.

Dopo l'acquisto estivo di Lamela, che non ha portato grandi soddisfazioni ai tifosi inglesi, Baldini potrebbe dunque tornare alla carica per cercare un terzino che dia il cambio a Naughton. In questo avvio di stagione Dodò ha incontrato diverse difficoltà: a San Siro, ad esempio, la sua chiusura in occasione del gol di Muntari è stata carente. Ma le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti: anche sotto quelli di Baldini, che già a gennaio vuole strapparlo alla sua ex società. E coi soldi della cessione, la Roma potrebbe rinforzarsi in altri reparti e puntare con ancor più convinzione allo scudetto.