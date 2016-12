Mercato: ora il Napoli punta Ganso

16:01 - E' stato l'uomo più chiacchierato dell'estate di due anni fa, ora Paulo Henrique Ganso torna alla ribalta dopo un periodo di anonimato. Il trequartista del San Paolo, obiettivo di mercato del Milan quando ancora militava nel Santos, sarebbe finito nel mirino del Napoli: la società partenopea sarebbe disposta ad offrire 10 milioni al club paulista per assicurarsi le prestazioni del brasiliano: lo riporta il sito tedesco 4-4-2.

Rafa Benitez infatti vuole alzare la qualità del proprio centrocampo, e per farlo avrebbe indicato come obiettivo al presidente De Laurentiis proprio Ganso. Il giocatore, dopo aver raggiunto una quotazione di circa 25 milioni nell'estate del 2011, venne ceduto dal Santos per circa 9 milioni di euro. Al San Paolo ha perso la Nazionale ed è in cerca di rilancio: vuole tentare l'avventura europea e giocarsi le sue carte verso il Mondiale del 2014. A 23 anni, è arrivato il momento del salto di qualità, fino ad ora mai arrivato.