Mercato: Latina ritenta il colpo Di Vaio per la promozione in A

17:38 - Sesto in serie B e in piena zona playoff, il Latina ora è scatenato anche sul mercato. Secondo a quanto afferma la Gazzetta dello Sport sarebbe stata fatta dalla dirigenza del Latina una proprosta a Marco Di Vaio, ora bomber dei Montreal Impact in Canada. Con l'ex Bologna la squadra di Breda farebbe il salto di qualità per puntare alla promozione in Serie A. In attacco Marco farebbe coppia con uno tra Jonathas, Jefferson e Ghezzal.

Il nome di Marco Di Vaio, però, già era stato accostato alla società pontina la scorsa estate. Poi non si è fatto più nulla. L'ex attaccante di Juve, Parma e Bologna ha totalizzato finora con il Montreal Impact 17 gol ed è capocannoniere della MLS. Ritorna quindi l'assalto del Latina che questa volta sembra molto intenzionata a portare in Italia Di Vaio. Intanto nella prossima giornata di campionato, sabato 7 dicembre, la squadra di Roberto Breda sarà impegnata sul campo della Ternana.