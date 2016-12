Mercato: la Roma sogna Pastore 

12:49 - Il sogno di mercato della Roma si chiama Javier Pastore. E il trequartista del Psg è già sbarcato nella Capitale, ma solo per un weekend romantico, lo scorso, con la fidanzata. Ma c'è stato anche un contatto con il ds giallorosso Sabatini, che nel 2009 lo ha portato in Italia al Palermo. Rudi Garcia lo vorrebbe per lo sprint scudetto. La strategia è ben chiara: avere l'argentino, che sta trovando poco spazio in Francia, in prestito a gennaio.

La fidanzata Chiara, dopo la gita romana, ha voluto chiarire: "Non ci muoviamo da Parigi, solo due giorni di vacanza a Roma". Ma la Roma pensa al grande colpo e vorrebbe prelevarlo in prestito già a gennaio per poi contrattare una possibile cessione definitiva a giugno.

Inoltre il direttore sportivo giallorosso, Walter Sabatini, è lo stesso che portò 'El Flaco' a Palermo nell'estate del 2009 e potrebbe dunque avere una certa influenza su un suo ritorno in Italia. Lo scoglio alla trattativa è rappresentato dall'ingaggio: al Psg guadagna 4,5 milioni più bonus mentre la Roma, con un prestito, si accollerebbe metà dello stipendio. Pastore, però, gioca poco con la squadra di Blanc e potrebbe scegliere la capitale per rilanciarsi anche in vista del Mondiale.

Poi Rudi Garcia vorrebbe anche un centrocampista e si studiano diversi scambi con Milan, Inter e Genoa. Burdisso per Nocerino, Marquinho per Kuzmanovic e Borriello per Kucka: queste sono le diverse possibilità.