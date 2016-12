Mercato Inter, due occasioni: Dzeko e Nainggolan 

12:52 - Ci sono due nomi da cerchiare in rosso per il prossimo mercato dell'Inter: Edin Dzeko e Radja Nainggolan. L'attaccante sta trovando poco spazio con Pellegrini e il Manchester City non gli rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno 2015, quindi è un'occasione per Erick Thohir che ha a portata di mano il suo primo colpo da patron nerazzurro. Al centrocampista, invece, inizia a star stretto il Cagliari e vuole la sua chance in una big.

I due sono già stati seguiti dai nerazzurri in passato e ora potrebbe essere il momento buono per portarli a Milano. A Mazzarri serve una prima punta di peso e Dzeko sembra proprio perfetto. Il bosniaco, costato al City 35 milioni di euro nel 2011, sta vivendo un periodo complicato con molta panchina e ha deciso di cambiare aria. E i Citizens sono d'accordo nel farlo partire, naturalmente senza fare una minusvalenza. Con 20 milioni di euro, questo il valore attuale del suo cartellino, il bomber ha già le valigie in mano. L'operazione si può fare anche a gennaio: Dzeko ai prossimi Mondiali ci sarà sicuramente con la Bosnia, non ha problemi per la convocazione, ma vorrebbe trovare un po più di continuità per arrivare da protagonista in Brasile.

Discorso diverso per Radja Nainggolan che in una big non c'è ancora, ma ora la vorrebbe. Il centrocampista belga lo ha semplicemente detto, senza tanti giri di parole: "Vedo Marouane Fellaini al Manchester United, Kevin De Bruyne al Chelsea e mi rendo conto che al momento giocare nel Cagliari è uno svantaggio perché colloca un gradino più in giù. E' vero che fin qui non ho mai avuto un avvio di stagione migliore al Cagliari, ho fatto delle buone gare contro l'Inter e contro la Fiorentina".

Salvo poi rettificare le sue parole e attaccare su Twitter: "I giornalisti fanno veramente ridere con i titoli!!! Giocare nel Cagliari uno svantaggio? Ma come si permettono? È uno svantaggio se vedi che ci sono giocatori di squadre come United e Chelsea e City... Per me diventa difficile. Quello è un punto. Ma solo il titolo sembra che uno non è contento per dove gioca... Ma vergognatevi!!!".