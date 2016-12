Mercato: il Monaco sogna Antonio Conte 

17:24 - Antonio Conte è nel mirino del Monaco. Il proprietario russo Dmitris Rybolovlev, uno degli uomini più ricchi al mondo, vuole l'allenatore della Juventus per un progetto ambizioso: vincere la Champions League. Lo Zar, il suo soprannome, cercherà di convincere il tecnico ad andare nel Principato a suon di milioni: ingaggio e carta bianca sul mercato. La Juve non vuole perdere il suo condottiero che ha un contratto fino al 2015.

Conte è l'indiziato numero uno per sostituire Ranieri sulla panchina del Monaco, come scrive Tuttosport. Il tecnico ex Roma e Inter si sta giocando la Ligue 1 con Psg e Lille, ma non convince Rybolovlev che lo aveva messo in discussione la scorsa estate. L'oligarca russo vuole un grande nome e per questo ha pensato a Conte con un solo obiettivo in testa: la coppa dalle grandi orecchie. Attenzione però anche al Manchester United che sta valutando l'allenatore bianconero per sostituire Moyes e ci sarebbe anche l'ok di Ferguson.

Il Monaco punta anche un altro juventino Bonucci. Per il difensore è pronta un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione.