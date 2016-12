Mercato: Cerci verso il Tottenham

10:55 - I grandi club inglesi hanno messo gli occhi su Alessio Cerci. L'ottimo inizio di stagione dell'esterno offensivo del Torino, già autore di 8 gol in 12 partite, non è passato inosservato in Gran Bretagna. Uno dei suoi principali estimatori è Franco Baldini che lo conosce dai tempi in cui era dirigente della Roma, e che lo porterebbe volentieri al Tottenham. Gli Spurs, al momento sono in pole position per aggiudicarselo a giugno, ma non sarà facile strappare il giocatore a Cairo, la valutazione che fa il presidente granata del cartellino del calciatore è intorno ai 25-30 milioni.

Ma il Tottenham non è l'unica squadra della Premier League interessata, infatti, sull'ala della Nazionale ci sono anche: Arsenal, Manchester United e Liverpool, e proprio in occasione dell'amichevole a Londra tra Italia e Nigeria saranno presenti gli osservatori di queste squadre, per vederlo all'opera.

Alessio Cerci, nato a Velletri il 23 luglio 1987 è un prodotto delle giovanili della Roma. Ma i giallorossi dopo averlo dato in prestito a Pisa, Brescia e Atalanta, decidono di privarsene nel 2010, quando passa a titolo definitivo alla Fiorentina. Il giocatore con la maglia viola colleziona 47 presenze e 12 gol in due stagioni, ma nell'estate 2012, a causa di rapporti tesi con l'ambiente, passa al Torino in comproprietà e nell'ultima sessione estiva di mercato il club granata acquisisce i diritti dell'intero cartellino pagando ai viola 3,8 milioni di euro.