Mercato: anche il Milan su Koke 

10:57 - C'è anche il Milan su Jorge Resurrección Merodio, meglio noto come Koke. Secondo il Mundo Deportivo i rossoneri si sarebbero già mossi e avrebbero offerto al talento dell'Atletico Madrid un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. Una proposta sicuramente importante, ma c'è la concorrenza delle big di mezza Europa e una clausola rescissoria di 35 milioni di euro. I Colchoneros non hanno intenzione di fare nessuno sconto: è asta.

Il giovanissimo centrocampista esploso la scorsa stagione, e che ora si sta confermando a livelli altissimi, con Simeone è inseguito da tutti. Lo spagnolo, classe 1992, ha da poco rinnovato fino al 2018 con l'Atletico e quindi il suo cartellino costa molto. Non più di 35 milioni di euro, valore della clausola, ma non meno di 25. Il Milan per questo sta provando ad anticipare i tempi e la concorrenza e negli ultimi giorni avrebbe contatto l'agente del giocatore per iniziare una trattativa. Attenzione soprattutto al Barcellona, Koke è un espresso desiderio del Tata Martino.