Mascherano: "Parlo spesso con Benitez, mi voleva all'Inter e ora al Napoli"

15:03 - Javier Mascherano e Rafa Benitez: un rapporto di stima e amicizia nato ai tempi del Liverpool e durato negli anni. Anche a distanza, una distanza che ora l'allenatore spagnolo vorrebbe azzerare portando l'argentino al Napoli. "Ci sentiamo spesso - ha dichiarato il giocatore del Barcellona alla rivista El Grafico - e già ai tempi dell'Inter c'è stata la possibilità di ritrovarci. Lo so che mi vorrebbe con sè in Italia ma per ora sto bene in Spagna".

Una chiusura parziale, non però definitiva per quel "per ora" che lascia aperta la porta alle speranze dei tifosi napoletani. Difficile comunque per Mascherano lasciare una squadra come il Barcellona in cui gioca Messi "il miglior calciatore al mondo" agli ordini di Tata Martino "un allenatore serio, preparato, gran lavoratore e con una mentalità aperta e vincente".



Nulla che possa però inficiare l'ottimo rapporto con Benitez che, c'è da giurarci, proverà fino all'ultimo a scalfire le attuali convinzioni del suo pupillo. Possibilmente già a gennaio, sicuramente a giugno.