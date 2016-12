Lazio: Reja sempre più vicino, sarà il traghettatore fino a fine stagione

11:28 - Sono ore decisive, in casa Lazio, per il futuro di Petkovic. Lotito, dopo essersi preso un giorno di pausa per Natale, è tornato al lavoro per cercare di risolvere la questione allenatore. L'esonero del tecnico bosniaco non è ancora arrivato perché ballano 600mila euro (lordi) per la risoluzione del contratto, cifra che il presidente biancoceleste non vuole sborsare. Intanto la firma di Reja sembra sempre più vicina.

In cima ai pensieri di Lotito e Tare c'è Murat Yakin che, però, è attualmente legato al Basilea e, dunque, per metterlo sotto contratto - con ogni probabilità - bisognerà attendere almeno la fine di questa stagione. Ecco perché la Lazio, nel frattempo, sembra intenzionata a puntare su una vecchia conoscenza come Edy Reja, ideale come traghettatore fino a maggio visto che conosce già bene l'ambiente. Il tecnico goriziano è già stato contattato e l'annuncio dovrebbe arrivare a breve. Subito dietro l'accoppiata Bollini-Inzaghi.



Intanto Lotito e Petkovic sono allo scontro totale, con la vicenda che rischia di finire in un aula di tribunale. Anzi. Ci finirà anche nel caso dovessero arrivare le dimissioni. Il presidente è pronto a chiedere i danni al suo allenatore dopo l'annuncio di aver firmato l'accordo con la federazione svizzera. Lotito si è sentito tradito dal tecnico di Sarajevo che ha sempre pubblicamente difeso e si aspettava da Petkovic un atto di coraggio con una bella lettera di dimissioni. Ora la vicenda potrebbe finire nelle mani degli avvocati con cui il presidente laziale ha già parlato. In ballo ci sono 600mila euro. E Lotito è sempre più intenzionato a non tirarne fuori nemmeno uno.

E Trapattoni? Domenica sera, Lotito aveva parlato col Trap, invitandolo a guidare la Lazio. Il tecnico ha ringraziato per l'invito, ma niente di più: vuole tornare in panchina, ma preferirebbe una Nazionale (ha già avuto contatti). Subito dopo Natale, il Trap è partito per il Messico, vacanza di sette giorni con moglie e gli amici. Lotito, a quanto pare, ha intenzione di insistere ancora col Trap, prima di affidarsi a Reja. Ma la lontananza...