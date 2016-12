Lazio, per il dopo Petkovic spunta Di Matteo

10:27 - Spunta il nome di Roberto Di Matteo per la panchina della Lazio. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto tra il presidente Lotito e l'ex tecnico del Chelsea per la sostituzione di Petkovic. L'allenatore bosniaco è sempre più lontano dalla capitale. Da valutare la situazione relativa a Yakin, che resta la prima scelta di Tare. Di Matteo è fermo da circa un anno, quando il Chelsea lo esonerò per fare spazio a Rafa Benitez. Ovviamente non si tratterebbe di un traghettatore: impossibile che un tecnico campione d'Europa solo un anno e mezzo fa accetti sei mesi di contratto con la Lazio. Ed è per questo che il favorito per la panchina biancoceleste resta sempre Edy Reja, che invece l'incarico ad interim l'ha accettato già da tempo. Tutto è in divenire, nelle prossime ore Lotito prenderà la sua decisione.