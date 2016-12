Lazio, Lotito: "Rinnovo Hernanes? Siamo fiduciosi"

11:58 - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, torna a rassicurare l'ambiente biancoazzurro riguardo le questioni Hernanes, in scadenza nel 2015, e Petkovic. "Per il centrocampista abbiamo un appuntamento quanto prima per risolvere la cosa"- poi continua- "Fiducioso? Io sono abituato a misurarmi sui fatti". Riguardo l'allenatore svizzero, in bilico nelle ultime giornate, precisa: "Noi non abbiamo mai detto che sarebbe stato esonerato".

Però la partita di domenica contro il Parma non ha soddisfatto pienamente il patron laziale. "Il risultato non mi è piaciuto, abbiamo dominato per 60 minuti ma ci è mancato il cinismo e la sana cattiveria agonistica che dovremo riacquistare presto. Le potenzialità e le qualità dei giocatori ci sono, anche la concentrazione. Ma le partite vanno chiuse".



Lotito si gode anche l'esplosione di Keita, autore del parziale vantaggio di Parma. "Me l'aspettavo così bravo? Certo che si, l'ho scelto io. L'ho preso dal Barcellona, l'ho fatto maturare in primavera e ora me lo godo in prima squadra".



Infine torna anche sulla querelle con la Roma riguardante i presunti maghi, rispondendo al dg giallorosso Baldissoni. "Ha detto che paghiamo i contro-maghi? Io sono cattolico praticante e non utilizzo attività esoterica. C'è chi si affida a certe cose e chi, come me, confida nella Divina Provvidenza...".