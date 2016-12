Lazio, Hernanes avvisa Lotito: "Per il rinnovo sia lui a chiamarmi" 

14:11 - Il giorno dopo il ko contro il Genoa, Hernanes torna a parlare e mette le cose in chiaro sul suo futuro alla Lazio: "Darò il massimo per questa squadra fino all'ultimo giorno" ha detto a Lazio Style Channel. "Sono un professionista e credo nel mio lavoro. Ho un contratto fino al 2015 e voglio rispettarlo. Rinnovo? Non andrò mai a chiederlo io: se vogliono tenermi io aspetto la chiamata della società. Io non vado a bussare alla porta di nessuno".

"Io sto benissimo - ha poi continuato - non so chi vuole far credere il contrario. Non mi sono mai sentito così bene in carriera. Se i risultati non corrispondono con questa sensazione è un altro discorso perché ci sono altre componenti. Il contratto? Per ora non c'è stata la possibilità però abbiamo ancora un anno e mezzo ma fino ad oggi non ho potuto firmare. Ma questa è una situazione che riguarda tutti, non solo me".