Lazio, caccia al bomber: Quagliarella, Samaras e Pellè gli obiettivi

12:17 - Dopo l'accordo sfumato l'ultimo giorno della sessione del mercato estivo, la Lazio ritorna pesantemente su Fabio Quagliarella. I biancocelesti sono in cerca di un attaccante che possa prendere il posto di Sergio Floccari, dato per partente certo, e la punta della Juventus resta l'obiettivo principale. Se dovesse sfumare il primo nome sulla lista del ds Tare, sono pronti gli assalti a Graziano Pellé e a Giorgios Samaras, bomber greco del Celtic.

L'acqusito dell'attaccante bianconero è saltato l'ultimo giorno del mercato estivo a causo di uno sgarbo della Roma ai cugini, a rivelarlo è Claudio Lotito: "Quagliarella avrebbe preferito venire alla Lazio perché avrebbe avuto maggiori possibilità di giocare. Avevo chiuso con la Juve per sei milioni, ma Sabatini non ha dato Borriello al Genoa e Gilardino è rimasto dov'è". Se Tare non dovesse riuscire ad arrivare all'ex Napoli neanche a gennaio, le mire del presidente biancoceleste si sposterebbero su Pellè, aprezzatissimo all'estero ma che in Italia non ha mai sfondato e su Giorgos Samaras, bomber del Celtic che, a dipetto dei 192 centimetri, preferisce partire dall'esterno e quindi sarebbe un giocatore diverso dai primi due.

Con la partennza certa di Andrè Dias, la Lazio è alla ricerca anche di un difensore centrale: gli uomini di mercato hanno stilato una lista lunghissima da cui non è ancora trapelato l'obiettivo numero uno. Ariaudo è stato proposto dal Cagliari, ma è un nome che non ha riscosso entusiasmo, mentre Musacchio è considerato un talento in Spagna e quindi il costo potrebbe essere fuori dalla portata delle casse biancocelesti. Una possibilità interessante è rappresentata da Milic che non ha intenzione di rinnovare con l'Hajduk Spalato. Infine, spunta il nome di Martin Hinteregger, difensore ventunenne del Red Bull Salisburgo, autore di un ottimo inizio di stagione.