Lazio, Alessandro Nesta può tornare. Contatti con Lotito

13:04 - Ritorno al futuro per Alessandro Nesta. Secondo quanto riporta goal.com, il difensore, che ha appena dato l'addio al calcio giocato, potrebbe tornare alla Lazio. In questo senso ci sarebbero stati contatti con Lotito. L'ex bandiera biancoceleste ha già espresso il desiderio di intraprendere la carriera di allenatore, e potrebbe occupare il ruolo di vice del nuovo tecnico, che prenderà il posto di Petkovic. In pole c'è Mihajlovic, vecchio compagno di Nesta.

Si ricomporrebbe così la vecchia coppia centrale difensiva, che ha regalato grandi gioie ai tifosi laziali, e che riporterebbe grande entuasiasmo nella Capitale. I supporters degli aquilotti già sognano.