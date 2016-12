Lazio, addio Petkovic a Natale, spunta Di Carlo come traghettatore

10:53 - Altre due gare e poi Vladimir Petkovic non sarà più l'allenatore della Lazio. Lotito ha deciso di esonerare il tecnico al di là dei risultati nelle prossime sfide di campionato e in quella contro il Trabzonspor, ormai il rapporto tra l'allenatore biancoceleste e la dirigenza si è incrinato definitivamente. Il nuovo tecnico laziale potrebbe essere Mimmo Di Carlo, che traghetterà la squadra fino a giugno, in attesa che Yakin si liberi dal Basilea.

I risultati sotto le aspettative e la voglia di cambiare aria di Petkovic hanno portato alla decisione di Lotito di esonerare il tecnico. Una vittoria e otto punti raccimolati nelle ultime dieci partite sono un ruolino di marcia troppo misero per una squadra che partiva a inizio anno con l'ambizione di un piazzamento Champions. D'altronde, da tempo si rinorrono le voci che voglio il tecnico di Sarajevo come prossimo ct della Svizzera, e l'annuncio, guarda a caso, potrebbe arrivare in coincidenza con la fine della sua avventura laziale. Il rischio è quello che i giocatori non seguano più la loro guida, a causa dell'annunciato addio a fine stagione, quindi è pare giusto cambiare fin da subito.



Dopo l'esonero di Petkovic, al presidente della Lazio non rimane che scegliere il sostituto, che con tutta probabilità sarà un traghettatore fino a giugno, mese in cui dovrebbe sedersi sulla panchina biancoceleste Yakin. Il prescelto dovrebbe essere Mimmo Di Carlo, molto apprezzato dal duo Lotito-Tare e in grado di rivitalizzare giocatori come Klose, Hernanes e Ledesma che paiono entrati in un tunnel senza fine. Le possibili alternative sono rappresentate da un ritorno di Reja, o di Bollini, attuale tecnico della primavera laziale che sarebbe affiancato dall'ex attaccante Simone Inzaghi.