Lavezzi vuole l'Inter: "Tornare in Italia è una mia priorità" 

13:15 - Ezequiel Lavezzi è un obiettivo dell'Inter per giugno, ma l'argentino del Paris Saint Germain sta spingendo per diventare nerazzurro già a gennaio. Il Pocho, in un'intervista a Canal Football Club, ha spiegato: "Una delle mie priorità è il ritorno in Italia. Inter? Una grande squadra. È importante sapere che anche quando le cose vanno male ci sono top club che si interessano a te". Un messaggio forte e chiaro per Thohir.

Il matrimonio Inter-Lavezzi si farà, ma la data non è ancora stata fissata. Il Pocho vorrebbe dire sì già a gennaio, mentre Thohir preferirebbe aspettare la bella stagione e il prossimo mercato. Con Mazzarri che potrebbe aspettare sino a giugno il suo pupillo. Il tecnico, a gennaio, vorrebbe una prima punta: Dzeko o Matri.

Intanto tutti al lavoro per i preparativi. Il nuovo presidente nerazzurro, infatti, dopo il derby è volato a Londra per una cena con il proprietario del Psg, Nasser Al-Khelaifi. Un incontro per conoscersi meglio e gettare le basi di una trattativa che si preannuncia intensa. L'accordo è ancora lontano, ma si aspettano i soldi della cessione di Guarin al Chelsea per sbloccare la situazione. Ad aiutare la riuscita dell'affare anche la volontà di Lavezzi che sta trovando poco spazio nel Psg. La sua convocazione ai Mondiali da parte dell'Argentina sembra certa, ma il Pocho ha bisogno di giocare con continuità per arrivare in forma in Brasile.