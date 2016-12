La Sampdoria vuole Mihajlovic, Sinisa si nasconde: "Priorità alla Serbia" 

12:48 - Servirà ancora qualche ora per capire se Delio Rossi rimarrà il tecnico della Sampdoria. La dirigenza blucerchiata si è presa un giorno di tempo. La sconfitta in casa con la Fiorentina e il penultimo posto in classifica assieme al Catania, fanno propendere per l'esonero. In pole per sostituirlo resta Sinisa Mihajlovic, attuale ct della Serbia: "Aspetto un segnale dalla Federazione, il mio contratto scade a fine mese". Samp? Adesso non ne parlo".

Una questione di correttezza, chiarisce subito l'ex difensore. Che alla Samp ha lasciato un ottimo ricordo da calciatore. Il nome di Mihajlovic era spuntato già per la panchina della Lazio, che al momento però ha fatto rientrare l'allarme per Petkovic. La Samp resta così l'unica in lizza. Sinisa, con un contratto in scadenza e senza un Mondiale all'orizzonte (la Serbia è arrivata terza nel girone di qualificazione), sarebbe anche una mossa per riconquistare l'affetto dei tifosi, sempre più in rotta con Garrone. "Vedremo cosa succede - ha spiegato ancora Mihajlovic -. Sampdoria e Lazio? Non è corretto parlarne perché io sono ancora il ct della nazionale serba ed entrambe le squadre hanno un loro allenatore". Già, perché Rossi dopo l'ultimo ko è stato chiaro: non ha intenzione di dimettersi.