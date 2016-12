La Roma blinda Garcia, rinnovo e aumento

12:47 - Rudi Garcia è il tecnico rivelazione di questo avvio di campionato. Così la Roma sta già pensando di blindare l'allenatore francese che è legato ai giallorossi per i prossimi due anni con un ingaggio di 1,3 milioni di euro. In estate, quando la società capitolina finirà di pagare Zeman, lo stipendio verrà quasi raddoppiato e il contratto allungato. Probabile l'inserimento di una clausola rescissoria per tutelarsi in caso di assalto di società big in Europa.

Sulla questione è intervenuto a Sky il direttore generale giallorosso, Mauro Baldissoni: "Garcia dimostrando di essere un ottimo allenatore, ed è esattamente quello che speravamo e ci aspettavamo. Posso dire che la filosofia di questa proprietà e del presidente è quella di dare continuità e stabilità a un percorso tecnico e quello che non ha funzionato è stato proprio la mancanza di continuità". Dopo anni bui a Roma è dunque tornata a splendere la luce, anche se Baldissoni frena gli entusiasmi e in merito al rinnovo del francese spiega: "Gli americani hanno un progetto che è a medio-lungo termine e ritengono fondamentale la stabilità. Hanno sempre detto che le organizzazioni stabili vincono, è quindi evidente che c'è l'intenzione di avere un rapporto più lungo possibile con la nostra guida tecnica, ma non è certamente ora che dobbiamo cominciare a parlarne. Sul contratto ne parleremo più avanti".