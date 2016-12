La Fiorentina prova il colpo Lamela 

12:04 - La Fiorentina su Erick Lamela. La notizia rimbalza da Londra dove l'argentino non si è mai ambientato faticando oltremodo in questi primi mesi al Tottenham. Pagato oltre 30 milioni di euro, l'ex romanista ha sinora siglato un solo gol con gli Spurs, in Europa League, collezionando in Premier soltanto sei presenze, due da titolare. Difficile pure il rapporto con Villas Boas: la Fiorentina è pronta a trattare il prestito con dirittto di riscatto.

L'argentino ma non solo. Il club dei Della Valle è infatti sulle tracce anche del centrocampista del Porto Fernando. Il giocatore è da tempo seguito anche dal Napoli ma la società viola avrebbe già effettuato una proposta economica superiore di circa 2 milioni rispetto a quella dei partenopei. Il portoghese non ha nessuna intenzione di rinnovare il proprio contratto in scadenza nel giugno del 2014, e la Fiorentina potrebbe strapparlo al club lusitano a prezzo di saldo già nel corso del mercato di gennaio.