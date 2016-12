La Fiorentina anticipa il Bayern Monaco: 15 mln per Cuadrado

17:44 - La Fiorentina ha deciso di acquistare l'intero cartellino di Cuadrado. Il prezzo totale dell'operazione è stimato dai Pozzo intorno ai trenta milioni di euro, i Della Valle dal canto loro non sembrano intenzionati a tirare troppo la corda e sarebbero pronti ad accontentare le richieste friulane mettendo sul piatto 15 milioni utili ad allontanare le insidiose sirene. Su Cuadrado infatti forte sarebbe il pressing del Bayern Monaco.

La trasferta in terra friulana, nonostante la brutta sconfitta, potrebbe rivelarsi davvero molto utile alla Fiorentina. L'occasione infatti è stata propizia per cominciare a intavolare con l'Udinese l'operazione Cuadrado, esterno chiave nel gioco viola e attualmente in comproprietà tra gigliati e bianconeri. Il giocatore della nazionale colombiana ha stregato mezza Europa, tra cui Guardiola che farebbe carte false per averlo e per garantire al Bayern Monaco il dopo "Robben". I bavaresi infatti, domenica hanno inviato un emissario al Friuli per visionare Cuadrado e per discutere del suo possibile acquisto con i dirigenti bianconeri. Pradè dovrà muoversi subito onde evitare spiacevoli sorprese.