L'Inter ha scelto l'attaccante: è Osvaldo 

18:16 -

Novità in casa-Inter a proposito di calciomercato, il mercato di gennaio. Lo rivela Paolo Barigiggia a Sportmediaset: “Per l’attacco l’Inter punta tutto su Osvaldo”. E’ la linea di queste ultime ore, dopo aver sondato il terreno per altri giocatori d’attacco. Mazzarri ha chiesto a Thohir di arrivare a Lavezzi: ma dopo qualche giorno di sondaggi, si è capito che la meta, a gennaio, è impossibile. Allo stesso modo, sono cadute, per vari motivi, le opzioni su Lucas e Jovetic, non ci sono elementi per accordi di mercato imminenti.





Così riecco la pista-Osvaldo, che è stata seguita nelle scorse settimane e che ora, viste le difficoltà dell'ex romanista al Southampton, sta per rivelarsi vincente. Osvaldo sta giocando poco, vuole fortemente tornare in Italia e gli uomini mercato-Inter (Branca e Ausilio e anche Angelomario Moratti) sono al lavoro. Il problema è quello di finanziare l’acquisto, ovvero reperire le risorse economiche: i due giocatori in partenza, Kuzmanovic e Pereira, non possono garantire granché. Per questo l’Inter vuole capire quali sono i margini di lavoro attorno a Guarin:sul centrocampista, per la prossima estate, c’è l’interesse del Barcellona. Ed è forte.

A margine dell’intervento di Paolo Bargiggia, segnaliamo altre parole di Thohir, da Giacarta. A proposito di Nainggolan. “Averlo nell’Inter –ha detto il presidente- sarebbe un onore. Dobbiamo valutare l’opportunità di aggiungere un altro centrocampista alla rosa. L’obiettivo della stagione è di tornare in Champions League: e faremo di tutto per centrare l’obiettivo”.