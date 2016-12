Juventus scatenata sul mercato: nel mirino Lucas e Nainggolan

15:22 - Juventus scatenata in vista del mercato di gennaio. I bianconeri hanno deciso di dare a Conte gli uomini che chiede da tempo. Il primo obiettivo è il brasiliano Lucas: da quando c'è Blanc, nel Psg ha poco spazio e potrebbe arrivare in prestito per non perdere la chance di andare ai Mondiali. Cellino intanto ha dato il via libera per l'operazione Nainggolan: "Se Radja vuole andare alla Juve, può andare". Si tratta anche lo scambio Giovinco-Biabiany.

Assalto Juve. Gennaio è ancora lontano, ma Marotta sta già pianificando le mosse per rinforzare la squadra e dare più alternative tecniche ad Antonio Conte. Nel dettaglio, i bianconeri hanno deciso di puntare senza indugi su giocatori importanti che potrebbero far fare il salto di qualità anche in Europa. In questo senso, visti i presupposti, l'affare più interessante potrebbe essere Lucas. Il giovane brasiliano, arrivato a Parigi dal San Paolo per 40 milioni, negli ultimi mesi è ai margini del progetto di Blanc e con i Mondiali di casa alle porte, sembra intenzionato a cambiare aria per trovare maggiore visibilità. Il centrocampista potrebbe arrivare a Torino in prestito fino a giugno, con i francesi intenzionati ad aprire un canale preferenziale in futuro per arrivare a Paul Pogba.



Il secondo tassello del puzzle di gennaio di Marotta è Nainggolan. Il belga è da tempo nel mirino dei bianconeri, ma ora sembra arrivato il momento giusto per concludere l'affare. Cellino, infatti, ha dato il suo via libera, sancendo definitivamente anche le gerarchie nella corsa per aggiudicarsi il centrocampista del Cagliari: "La Juve me lo chiede da due anni, ma senza fare pressione. Ho apprezzato il loro comportamento. - ha spiegato il presidente Cellino -. Radja all'Inter? Nessuno me lo ha mai chiesto. Se mi chiedesse di andare alla Juve a gennaio lo lascerei libero di decidere. Non posso chiedergli di più dopo cinque anni".



Infine il capitolo Biabiany. E' un pallino di Conte, soprattutto dopo l'addio forzato a Giaccherini. Per il francese all'orizzonte si prospetta uno scambio interessante col Parma. Marotta sembra intenzionato a mettere sul piatto uno dei gioiellini di casa Juve, che negli ultimi mesi però ha trovato poco spazio: Giovinco. Per convincere Prandelli, la "Formica atomica" ha bisogno di giocare e il club emiliano potrebbe essere la soluzione giusta per ritrovare il club che lo ha lanciato e recuperare continuità di rendimento e gol.