Juventus, prendere Abate per trattenere Pogba

16:45 - Lavori in corso in casa Juventus per la prossima stagione. La priorità di Marotta e Paratici è quella di blindare il gioiellino Paul Pogba, centrocampista classe 1993 e sotto contratto fino al 2016 ma con un solo milione di ingaggio. La volontà di entrambe le parti è di ridiscutere il compenso del francese, ma Marotta non vuole arrivare ai 4 milioni netti chiesti da Mino Raiola. L'alternativa, dettata dall'agente, c'è: prendere Abate dal Milan.

Nel gioco delle parti la figura del procuratore più famoso d'Italia assume un'importanza strategica ben definita. Raiola sa di avere tra le mani la procura di un fuoriclasse di 20 anni e al tempo stesso la Juventus sa che per trattenere Pogba dovrà fare uno sforzo economico. La volontà c'è, ma la richiesta dell'agente (4 milioni l'anno) è giudicata eccessiva. Ma c'è l'alternativa, una sorta di "tassa" da pagare per ammorbidire la posizione di Raiola: prendere un altro suo assistito. Ignazio Abate è il nome perfetto, già cercato da Marotta e Paratici in passato.

La situazione però è più complicata del previsto. Per mesi si è parlato erroneamente di un contratto in scadenza a giugno 2014 dell'esterno rossonero che in realtà ha firmato nel 2013 un prolungamento fino al 2015. Questo dà forza al Milan che per lasciare andare il giocatore, solo dopo aver proposto un rinnovo, pretenderà un compenso economico importante e non inferiore agli 8 milioni di euro. Un sacrificio che la Juventus dovrà valutare in doppia chiave: la necessità di un esterno offensivo e l'importanza di trattenere Pogba con forza contrattuale. Raiola permettendo.