Juventus, il presidente del Psg: "Pogba? Seguiamo tanti calciatori"

12:49 - Pogba nel mirino del Paris Saint Germain. Una voce che da giorni rimbalza dalla Francia oggi confermata dallo stesso presidente del club parigino: "Pogba? Lo seguiamo come seguiamo tanti altri giocatori ma se uno è interessato a un calciatore parla con la società e non con la stampa" ha dichiarato Nasser Al-Khelaifi al sito le10sport.com. In uscita invece tanti estimatori per Pastore, Lavezzi, Lucas e Menez: " A gennaio non venderemo nessuno".

Poi grandi elogi per Cavani e Verratti: «Edinson è un talento, un grande giocatore. Non smette mai di correre per tutti i 90 minuti. E segna, sono orgoglioso di lui. Marco è ancora giovane e manca un po' di esperienza, però ha un grande futuro, qui al Paris Saint-German e anche con l'Italia».