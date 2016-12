Juventus, futuro incerto per Pirlo: c'è il Real e un club inglese 

13:34 - Che ne sarà di Pirlo, del suo futuro, non quello immediato che prevedibilmente lo vedrà in campo il 5 gennaio con la Roma: lui vuole rimanere a Torino anche dopo la fine della stagione in corso quando spirerà il suo accordo contrattuale. Vuole rimanervi perché si trova bene, perché si diverte, perché può vincere, perché il progetto Champions è stato soltanto procrastinato.

Ma le proposte non gli mancano nonostante i prossimi 35 anni: anzi. Quella che a gennaio gli sottoporrà la Juventus -biennale decisamente inferiore ai quattro milioni attuali- potrebbe non bastare perché all'orizzonte si è riaffacciato prepotentemente il Real Madrid del suo amico ed estimatore Carletto Ancelotti con un offerta di 3 milioni netti a stagione. Una cifra di fronte alla quale il Milan –che in questi giorni ha avuto contatti con l’entourage del giocatore- si sarebbe ritirato di buon ordine. Ma –fermo restando la succitata volontà di Pirlo di rimanere in bianconero- è pure arrivata una strana proposta da un club inglese, non di prima grandezza -puntualizziamo- disposto a rilanciare con un aggiunta di circa 300mila euro a stagione quella migliore tra le tante che gli saranno state sottoposte.

A suo favore gioca poi un altro fattore: secondo un'ultima indiscrezione Pogba avrebbe ricevuto dall'estero un'offerta di 6 milioni a stagione che difficilmente la Juventus potrebbe pareggiare e che la metterebbe nella difficile condizione -se il francese dovesse proprio fare le valigie- di trattenere Pirlo a qualsiasi costo per non rimanere senza centrocampista centrale. Una situazione decisamente favorevole a livello contrattuale per Pirlo che comunque vuole rimanere a Torino: c'è la sua volontà ma di fronte ad uno scenario del genere è chiaro che tanti paletti dovranno essere messi al posto giusto. A gennaio comincerà il tormentone. Difficile, oggi come oggi, prevederne la durata.