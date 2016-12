Juventus, Conte se ne va? Agnelli punta su Klopp

22:22 - La Juve ha già pronto l'identikit del successore di Antonio Conte: giovane, vincente, carismatico, estremamente preparato, tedesco. Tradotto Jurgen Klopp. Un'idea, quella relativa all'allenatore del Borussia Dortmund, che sta prendendo corpo, non tanto perché la dirigenza juventina abbia intenzione di cambiare quanto per tutelarsi e prepararsi nel caso in cui Conte, vincendo ancora lo scudetto, decidesse veramente di iniziare una nuova avventura.

Il timore c'è. Il timore che la festa per l'eventuale terzo scudetto consecutivo possa coincidere con il saluto ad Antonio Conte. Una possibilità di fronte alla quale la dirigenza juventina non vuole farsi trovare impreparata. Sia chiaro Agnelli e Marotta non hanno alcuna intenzione di separarsi dall'attuale tecnico bianconero, nessuna volontà di cambiare: c'è un "ma" tuttavia e questo "ma" riguarda proprio la voglia di Conte, mai tenuta troppo celata, di mettersi alla prova in altri club, in altri campionati. Con la dolce ossessione della Champions in testa. E allora? Ecco Klopp, il successore perfetto, l'allenatore cresciuto nel mito di Sacchi, il creatore del miracolo Dortmund, il manager capace di scovare talenti e valorizzarli. E, cosa non secondaria, un uomo innamorato dell'Italia. Da qui, senza escludere l'ipotesi Prandelli, i contatti con l'entourage di Klopp: siamo ai primissimi passi, il sentiero è però già stato individuato.