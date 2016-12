Juventus, arriva Xabi Alonso se Pirlo non rinnova

17:57 - La Juventus ha scelto la strategia da adottare con Andrea Pirlo. Proporrà il rinnovo, ma aspetterà una risposta entro e non oltre l'inizio della Primavera. Se fumata bianca sarà, avanti con l'ex Milan, altrimenti l'alternativa è già pronta e porta al madridista Xabi Alonso. La trattativa col centrocampista basco, anche lui in scadenza a giugno 2014 e due anni più giovane del regista bresciano, è già avviata e l'accordo non è lontano.

Prevenire è meglio che curare e la Juventus in questi anni ha dimostrato a tutti di sapersi muovere con un netto anticipo sul mercato rispetto alla concorrenza. Per questo la situazione Pirlo, col rinnovo contrattuale ancora lontano, è stata presa di petto, cercando e contattando le possibili alternative. Una in particolare sembra essere gradita alla società bianconera e porta alla qualità di Xabi Alonso. Lo spagnolo, in scadenza a giugno 2014, è nella stessa identica situazione del collega italiano e da gennaio sarà libero di trattare nuove soluzione se il Real Madrid, che intanto ha adocchiato Gundogan, non deciderà di proporgli un nuovo contratto. La Juventus però intanto ha sondato il terreno con l'entourage del giocatore trovando terreno fertile per la trattativa. Molto dipenderà anche dalla panchina del Real e dalle tentazioni che l'Europa proporrà a Pirlo: se non dovesse rinnovare l'arrivo di Xabi Alonso sarebbe l'ennesimo colpo a costo zero dell'era Marotta.