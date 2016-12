Juventus, anche il Chelsea su Paul Pogba

14:10 - La Juventus trema: mezza Europa vuole Paul Pogba. Il presidente Agnelli, qualche giorno fa, ha ammesso: "Sarà dura trattenerlo". Le sue parole hanno fatto il giro del calcio che conta in poche ore ed ecco le pretendenti uscire allo scoperto. Prima di tutte il Psg e ora anche il Chelsea. In Inghilterra scrivono che Mourinho abbia già pronta un'offerta da 30 milioni di euro. I bianconeri resistono e stimano il giocatore almeno il doppio.

C'è la coda e nel traffico del mercato, sulla via per Torino, ci sono anche Arsenal, Tottenham e Real Madrid. Le big d'Europa si stanno muovendo per ingaggiare la prossima estate il giovane francese, esploso in bianconero. L'ultimo in ordine di tempo a mettere gli occhi sul talento è stato Mourinho. Lo Special One vuole rinforzare il suo centrocampo ed è pronto a fare di tutto per Pogba. Per ora si parla di un'offerta di 30 milioni di euro, ancora troppo pochi per strapparlo a Conte. La proposta è destinata a salire, per convincere la Juve e per battere l'agguerrita concorrenza. Sarà un'asta a suon di milioni.