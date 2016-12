Juve, Vidal: "Il Real? Mi piacerebbe..."

10:36 - Il punto da capire è uno soltanto: trattasi di gaffe, di dichiarazione maldestra, o siamo alle avances? Arturo Vidal mette un po' di pepe sulla trattativa con la Juve per il rinnovo di contratto e lo fa nel momento peggiore possibile. Vale a dire a margine di una gara, fondamentale, persa dai bianconeri a Madrid. Ecco l'uscita: "Se mi piacerebbe un giorno giocare nel Real? Giocare nel Real sarebbe bello, vediamo cosa succederà nel futuro...".

Il che, insomma, non è quasi niente ma, pare ovvio, basterà a muovere quanto basta le acque per far parlare e parlare e parlare ancora sul suo possibile trasferimento in Spagna. Anche perché in Spagna, peggio che in Italia, il mercato viaggia alla velocità della luce. E, dato che i soldi non mancano, da una indiscrezione, da una mezza frase come questa, si arriva in fretta ai fatti. La situazione, tra l'altro, è stata chiarita da Agnelli quando gli è toccato parlare di Pogba: di fronte a offerte indecenti, non c'è modo di opporsi ai trasferimenti. E vale per tutti, anche per Vidal quindi. Che, mentre prepara la firma con la Juve - il rinnovo arriverà - magari si immagina già un futuro al Bernabeu. Fin qui, ed è giusto che così sia, vale la pena fermarsi alle parole. Eccole, nell'audio di Radio Onda Cero: AUDIO