Juve, tre panchine per Conte

12:36 - L’essere stato collocato tra i migliori allenatori del Mondo ha sicuramente aggiunto un mattoncino utile per permettergli di avvicinarsi al tetto dell’autostima. Ma contano soprattutto i titoli e ciò che ha saputo dare a una squadra, incapace prima di lui di arrivare nelle zone nobili della classifica. Antonio Conte ha strabiliato tutti e tutto. Ha fatto della Juventus una macchina da calcio, forse non ancora perfetta - lo sarebbe se avesse un paio di campioni veri in più - ma comunque in grado di ottenere e di dare sul campo il massimo delle sue possibilità.

Una squadra in grado di conoscere - grazie a lui, alla sua caparbietà, alla voglia di non molare mai - tutte le strade percorribili per arrivare alla vittoria. Uno così, la Juve non può farselo scappare. Altrettanto chiaro che uno così possa essere appetito da tutti quei grandi club attualmente alla ricerca della nobiltà smarrita.



Prima dell’inizio della stagione in corso, l’aveva cercato l’Anzhi, disposto a ricoprirlo d’oro pur di portarselo a casa. Non se n’era fatto niente per l’intempestività del presidente russo che, sicuro del potere dei milioni (e tanti) di euro, credeva di poterlo ingaggiare a prescindere dalla parola che Conte stava per dare alla sua Signora. La situazione, quasi sicuramente, ritornerà d’attualità nei prossimi mesi. Non con l’Anzhi - che nel frattempo è andato a rotoli - ma in Inghilterra, in Francia o addirittura in Spagna.



All’Arsenal si parla da anni del dopo Wenger e la prossima stagione potrebbe essere davvero quella buona per l’addio del tecnico alsaziano ai Gunners: e in questo caso il primo della lista sarebbe proprio lui, Antonio Conte. In Francia potrebbe aprirsi uno spiraglio al Monaco dove però Claudio Ranieri sta facendo benissimo. Ma i ricchissimi proprietari del club vogliono assolutamente la qualificazione in Champions. Non dovesse arrivare ecco che per l’attuale tecnico juventino potrebbe schiudersi un’altra porta. Discorso analogo e ugualmente prematuro si potrebbe fare per il Real Madrid, dove la permanenza di qualsiasi tecnico non può prescindere dai risultati e dal gioco.



Escludiamo la Germania perché c’è Guardiola al Bayern e perché il Borussia Dortmund non ha la disponibilità economica per soddisfare le richieste di un top-coach come Conte. Le probabilità del divorzio di quest’ultimo dalla Juve sono difficilmente quantificabili, oggi come oggi. Molto dipenderà da quale piega prenderà la stagione in corso e - soprattutto - dalla sua volontà di continuare o meno dopo tre anni a rivedere le stesse facce, lo stesso campo d’allenamento, lo stesso stadio. Anche se si è nati, come lui, con il bianconero sulla pelle.