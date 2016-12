Juve: se parte Pogba pronto l'assalto a Verratti e Nainggolan

12:37 - Dopo le parole del presidente Andrea Agnelli su Pogba, la Juventus sta già studiando le alternative in caso di addio (per ora solo ipotetico) del francese. Due sono i nomi caldi sul taccuino bianconero: Nainggolan e Verratti. Il belga del Cagliari è già stato seguito in estate e resta la prima scelta. Il centrocampista del Psg potrebbe tornare di moda: non piace ad Antonio Conte ma il prossimo anno potrebbe esserci un altro tecnico sulla panchina juventina.

Ma il club di corso Galileo Ferraris segue con attenzione altre piste che portano a Guarin, Witsel dello Zenit, Candreva (nonostante il recente rinnovo con la Lazio) fino a Fernando (Porto), Xabi Alonso, che a questo punto potrebbe arrivare anche senza la partenza di Pirlo, ed Eriksen. Kondogbia era l'obiettivo numero uno di Marotta ma è passato al Monaco ed è dunque sfumato. Non va poi dimenticato Jorginho: il brasiliano del Verona sta disputando un ottimo avvio di stagione e sarebbe certamente utile come rinforzo a centrocampo.

Di sicuro la Juve non avrebbe problemi di budget e potrebbe spendere molti soldi: l'eventuale cessione di Pogba porterebbe infatti nelle casse tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una cifra mostruosa che andrebbe subito reinvestita per non far rimpiangere la stella francese.