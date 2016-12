Juve, offerta a Pirlo: otto milioni per due stagioni 

10:13 - Le parole di Andrea Pirlo ("O gioco o vado via") hanno fatto scattare l'allarme rosso alla Juventus. La società bianconera si è così decisa a iniziare le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo giugno, con il regista. Agnelli e Marotta hanno già in mente l'offerta da presentare: un biennale da 4 milioni di euro a stagione, più bonus. Tanti soldi, ma il centrocampista vuole anche, e soprattutto, delle garanzie tecniche.

Lo si è capito chiaramente nelle sue parole: a 34 anni ha ancora tanta voglia di giocare e di essere protagonista. Nella Juve o in un altro club per lui non fa molta differenza. Per questo Marotta e Agnelli dovranno lavorare bene, coccolarlo e assicurarlo su un futuro da leader in bianconero. Quello che non sono riusciti a fare Galliani e Allegri ai tempi del suo passaggio dal Milan alla Juve.

Attenzione, però, alle inglesi: Chelsea, Tottenham, Arsenal e United sono in fila. Loro possono offrirgli molto di più dei bianconeri, sia in termini economici e tecnici. In Inghilterra si dice che gli Spurs sarebbero pronti a proporgli un triennale da 5 milioni di euro a stagione e avrebbe il posto da titolare fisso. Poi c'è anche la voglia di Pirlo di provare una nuova esperienza lontano dall'Italia.