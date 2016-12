Juve, Menez in arrivo a gennaio. Vucinic può partire?

19:37 - La notizia era nell'aria da un pò, ma ora Jeremy Menez sembra davvero vicino alla Juventus. Il fantasista ex Roma è in scadenza di contratto a giugno 2014, per non perderlo a parametro zero il Psg potrebbe vendere a prezzo di saldo il giocatore già a gennaio. Mentre in attacco, con l'esplosione di Llorente, Vucinic ha perso posizioni e potrebbe essere ceduto per fare cassa, per poi reinvestire il guadagno su un top player

Il centrocampista classe '87 non ha conquistato Blanc, allenatore del Psg, e finora ha collezionato solamente sei presenze in campionato e due in champions league, decisamente poche per un giocatore del suo livello. Conte vorrebbe acquistare un esterno d'attacco per passare definitivamente al 4-3-3, sistema di gioco in cui Menez calzerebbe a pennello e potrebbe garantire soluzioni di gioco differenti rispetto i suoi futuri compagni di squadra. L'unico aspetto problematico potrebbe rivelarsi il carattere del giocatore, ma l'allenatore bianconero ha già dimostrato di saper gestire ogni componente della rosa senza problemi.



Capitolo Vucinic. La posizione dell'attaccante montenegrino è cambiata rispetto le scorse stagioni: da titolare inamovibile su cui costruire l'attacco a riserva che deve conquistarsi il posto. Il numero nove juventino ha già saltato otto partite per infortunio in questa stagione e nelle altre non ha reso quanto ci si aspettasse da lui, per questo motivo dovrà dimostrare di meritarsi la Juventus, almeno fino alla chiusura della sessione di mercato invernale. Se Vucinic non riuscirà a covincere Antonio Conte, sarà ceduto al miglior offerente, purché sia estero, per non rafforzare le concorrenti allo scudetto. La base d'asta si aggirerà in torno ai 12 mln.