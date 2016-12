Juve, Marotta: "A breve l'ufficialità dei rinnovi di Vidal e Pogba"

17:06 - "Per il rinnovo del contratto di Vidal siamo ai dettagli, non c'è nessun problema". Beppe Marotta ha confermato che il cileno prolungherà il suo contratto con la Juve. "E' il giocatore, a prescindere dalle sirene estere, che ha dimostrato di voler rimanere con noi e noi con lui - ha aggiunto l'ad in occasione della presentazione della partnership tra il club bianconero e la Samsung - Tra poco avremo l'ufficialità e anche per Pogba".

Con Marotta c'era anche Giorgio Chiellini, che è tornato sul pareggio amaro in Champions League: "Mercoledì in 30 secondi abbiamo rovinato lo sforzo fatto, dispiace per come è maturato il risultato con il Galatasaray ma si passa velocemente dalle stelle alle stalle nelle valutazioni. Troppe volte ci sono eccessi: siamo passati da essere schiacciasassi a essere in crisi e poi di nuovo schiacciasassi e ora di nuovo in crisi. Li trovo giudizi un po' esagerati. Certo, vedo anche io che in questo momento non siamo la migliore Juve degli ultimi due anni, non sono ottuso, ma ci vogliono più ampie vedute. Stiamo facendo comunque un percorso positivo".