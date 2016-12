Juve-Inter, che scontro per Lucas

19:21 - Inter e Juve incrociano i guantoni per Lucas Moura. I nerazzurri avrebbero infatti incassato il no del Paris Saint Germain per Lavezzi, primo giocatore nella lista di Mazzarri, e sono subito partiti all'assalto del brasiliano che pareva poter essere sulla lista di partenza di Blanc. Immediata la contromossa della Juve, che ha cercato di inserirsi nella trattativa. Il tecnico francese ha però gelato tutti: "Lucas non si muove".

Semplice strategia? Lo vedremo. Intanto, però, le parole rilasciate a TuttomercatoWeb da Blanc hanno fatto saltare il banco di una sfida che era appena cominciata e prometteva fuochi d'artificio.



Non è solamente Lucas, però, a ingolosire sia Inter e Juve: le due grandi rivali del nostro pallone hanno preso da qualche tempo a incrociare i guantoni anche per Nainggolan. Il giocatore del Cagliari, che Cellino s'è finalmente deciso a vendere, è una specie di fissazione per Mazzarri ma, ripetono sempre dalla Sardegna, l'unica società ad essersi fatta concretamente avanti per lui è la Juve. Il che, quindi, pone i bianconeri in vantaggio sulla concorrenza nonostante l'attenzione che il giocatore rossoblù ha sempre riservato ai nerazzurri e alla nuova era Thohir.