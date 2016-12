Juve, il Genoa vuole Sebastian Giovinco

13:09 - Sebastian Giovinco, assoluto protagonista della sfida di Coppa Italia contro l'Avellino, ha attirato le attenzioni del Genoa. I liguri, grazie a Gasperini, hanno conquistato ottimi risultati e sono risaliti in classifica, tanto da sognare l'Europa. Per questo il presidente Preziosi sarebbe in cerca di un "botto" di mercato per gennaio, che potrebbe rivelarsi l'attaccante della Juve, in cerca di più spazio per giocarsi la convocazione per i mondiali.

Lo scenario di mercato non fa una piega: il Genoa vuole un giocatore di qualità per fare il salto di qualità, Giovinco vuole giocare di più e la Juventus e in cerca di denaro fresco per accontentare Antonio Conte. Ma si sa, tra il dire e fare c'è di mezzo il mare, quindi non c'è ancora nulla di ufficiale, ma solo un'idea dei liguri. Il match di Coppa Italia contro l'Avellino ha visto come assoluto protagonista il piccolo attaccante bianconero, che con un gol e due assist ha riacceso l'interesse dei club di metà classifica di Serie A.



Giovinco, dal canto suo, vorrebbe giocare con più continuità per conquistare un posto nell'Italia a Brasile2014: Prandelli lo stima e sarebbe un'occasione troppo grande per essere sprecata restando sei mesi in panchina nella Juventus.