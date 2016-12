Juve: dalla Francia sono sicuri, Pogba verso il Psg

17:24 - Dopo le ultime prestazioni Paul Pogba è finito sotto la lente di ingrandimento dei top club europei. Ma, stando a ciò che riporta France Football, è il Paris Saint-Germain degli sceicchi la squadra più vicina ad accaparrarsi il fenomeno bianconero. Sempre secondo la rivista, la trattativa potrebbe essere avvantaggiata dai buoni rapporti del club parigino con Mino Raiola, procuratore di Pogba, dopo la buona riuscita del trasferimento Ibrahimovic.

Il club di Al-Thani presenterebbe una super offerta che Marotta e Agnelli non potrebbero rifiutare. Attualmente Pogba si trova a bene a Torino ma un ritorno in Francia, specialmente a Parigi, citta vicino a cui è cresciuto, non gli dispiacerebbe. A questo punto la dirigenza bianconera dovrebbe sperare solo in un ottimo Mondiale del francese, così da far lievitare ancora di più il già alto prezzo dell'ex Manchester United.