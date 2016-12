Juve, Conte chiede un esterno: idea Menez, rispunta Biabiany

17:06 - "L'unico giocatore in rosa per fare il 4-3-3 è Pepe". La risposta di Conte a chi gli chiede di cambiare modulo alla sua Juve in Europa è dura come l'infortunio che da oltre un anno non dà tregua all'esterno bianconero. Urge una soluzione, sempre che gennaio non sia troppo tardi. Per questo Marotta e Paratici si stanno muovendo per mettere una pezza e si sta facendo il nome di Jeremy Menez, francese del Psg con un passato alla Roma.

Sarebbe lui il giocatore ideale per doti e caratteristiche tecniche a ricoprire il ruolo di esterno in un attacco a tre giocatori. Menez è stato messo ai margini dal club (col Benfica ha abbandonato il riscaldamento per protesta) e visto che il suo contratto scadrà a giugno 2014, è facile capire che l'accordo tra le parti si potrebbe trovare facilmente. Sarebbe però una soluzione a lunga scadenza, almeno in Europa, visto che il 26enne di Longjumeau ha giocato uno scampolo di partita contro l'Olympiacos e non potrebbe essere schierato in Champions. Per questo, l'alternativa più plausibile in tempi brevi resta quel Jonathan Biabiany, corteggiato in estate senza esito positivo. Per convincere il Parma, almeno al prestito oneroso e temporaneo, potrebbero essere inseriti nella trattativa Peluso o Motta. L'importante è che la richiesta di Conte venga accontentata, altrimenti si rischia una rottura che potrebbe avere conseguenze pesanti anche sul futuro dell'allenatore bianconero.