Juve, colpo low cost: Menez può arrivare subito 

21:36 - Jeremy Menez alla Juve con 6 mesi di anticipo. Marotta proverà subito a strapparlo al Psg e a regalarlo a Conte. L'esterno ex Roma è in scadenza a giugno con i transalpini e con i bianconeri ha già un accordo di massima per arrivare a parametro zero in estate. Con 3,5 milioni di euro, o anche meno, può sbarcare subito a Torino. La Juve valuta anche un possibile ritorno di Giaccherini con un prestito secco dal Sunderland.

Fra pochi giorni inizierà la missione Juve per convincere il Psg a far partire Menez che con Blanc è finito ai margini del progetto. Il 26enne francese è nel mirino dei bianconeri da diverso tempo e il suo arrivo sembra ormai deciso, restano da capire solo le tempistiche. A giugno arriverà gratis, ma Agnelli potrebbe fare un piccolo sforzo economico per accontentare Conte in questa sessione di mercato.

Le alternative non mancano: Nani e Giaccherini. Il portoghese del Manchester United è un pallino dell'allenatore bianconero e sta faticando a trovare spazio con il Manchester United. Poi c'è l'ipotesi di un sorprendente ritorno di Giak a Torino. L'esterno ha lasciato la Juve a luglio per il Sunderland che lo ha pagato 7,5 milioni di euro. Le cose in Premier, però, non stanno andando benissimo per il 28enne con l'ultimo posto in classifica e 13 presenze. In bianconero tutti sono pronti a riabbracciarlo: l'idea è quella di un prestito secco. Soluzione gradita anche al giocatore.

Ma per comprare bisogna anche vendere: Giovinco è il primo nome sulla lista dei partenti. E c'è il clamoroso interesse del Torino che punterebbe su di lui per una comoda salvezza e per sognare l'Europa. Con Cerci, Immobile e la Formica Atomica la squadra di Ventura avrebbe un attacco di assoluto livello. L'affare non è impossibile visto che i rapporti tra le due società sono migliorati dopo le trattative per Immobile e Ogbonna. I granata puntano al prestito, ma i bianconeri vogliono cedere almeno la metà del cartellino del giocatore, chiuso da Tevez e Llorente.

Offerte in arrivo alla Juventus anche per Paolo De Ceglie. Sull'esterno sinistro ci sarebbero infatti tre club italiani e in particolare Roma, Sassuolo e Genoa.