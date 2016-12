Juve, Agnelli: "Difficile trattenere uno come Pogba" 

10:52 - Una doccia gelata per i tifosi della Juve arriva da Londra. Andrea Agnelli, intervenuto a un convegno, ha infatti ammesso che non sarà facile trattenere a Torino un giocatore talentuoso come Paul Pogba. "Se arrivasse una grande offerta non penso che in questo momento la Juventus abbia la forza per trattenere un simile giocatore", ha detto il presidente bianconero proprio nei giorni in cui si sta discutendo il rinnovo del centrocampista francese.

Arrivato nell'estate 2012, Pogba ha firmato un contratto di quattro anni con la Juventus, ma dopo poco più di una stagione è già diventato una pedina indispensabile nello scacchiere di Antonio Conte e un idolo dei tifosi, meritandosi un adeguamento di contratto. Nei giorni scorsi il dg Beppe Marotta si è detto ottimista sulla firma del francese, ma gli incontri con l'agente del giocatore, Mino Raiola, proseguono. Le parole di Agnelli, poi, arrivano il giorno dopo le dichiarazione dello stesso Pogba che aveva glissato su una sua permanenza a vita alla Juve : "Non lo prometto".

Agenlli è intervenuto anche sulla questione riguardante il rinnovo contrattuale di Andrea Pirlo: "La parte sportiva spetta a Marotta, ma su Pirlo posso dire che qui è di casa. Il suo futuro però lo deciderà lui".



Chiuso il discorso in merito agli affari di casa Juve, il numero uno bianconero si è soffermato a lungo sui mali e le arretratezze del calcio made in Italy: "La principale riforma che dobbiamo applicare al calcio italiano è il miglioramento degli stadi. La Juventus e gli altri club devono essere al centro della riforma politica necessaria per far crescere il nostro calcio che ha perso la sua spinta trainante". Un declino, quello italiano, che si riflette anche nella bocciatura alla candidatura dell'Italia per ospitare gli Europei 2016: "Probabilmente l'Italia non è risultata efficace per la Uefa. Perchè se l'Italia si candida a qualcosa, dovrebbe vincere".

In attesa che la Serie A recuperi il terreno perduto rispetto agli altri campionati ("bisogna discutere di più su come accrescere i diritti tv piuttosto che sulla ripartizione degli attuali"), Agnelli diffida del fair play finanziario: "Prima voglio conoscere le sanzioni che adotterà la Uefa per i club trasgressori perchè anche una multa di 10 milioni di euro non sarebbe granchè. Ma neppure la squalifica è plausibile. Immaginiamo che la Uefa un anno tenga fuori dalle sue competizioni Juventus, Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester United: cosa direbbero le tv?". Da qui il rilancio dell'idea di un super campionato a livello europeo, riservato a 20 squadre, senza retrocessioni, sul modello dello sport americano. "Il problema è che la Uefa rifiuta automaticamente il sistema americano. Ma un campionato chiuso tra le 20 squadre migliori d'Europa sarebbe il massimo da un punto di vista economico", insiste Agnelli.